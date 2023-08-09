Ночью в Челябинске выпала четверть месячной нормы осадков

Минувшей ночью в Челябинске выпало, по предварительной информации, 19 мм осадков. Это примерно четверть месячной нормы, сообщают в администрации областного центра.

ЕДДС приняла десять обращений от жителей города о подтоплении частных домов, еще семь было связано с протечками кровли в многоквартирных домах. Управление ЖКХ организовало по всем обращениям выезды для работы с районными администрациями и управляющими компаниями.

В МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей» поступило более 60 сообщений о подтоплении, в основном из частного сектора. На заявки выезжали аварийные бригады. Суммарно из мест подтоплений откачали 1,3 тыс. кубометров воды.