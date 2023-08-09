Бывший мэр Полсыаево стал фигурантом уголовного дела

Бывшего главу кузбасского Полысаево подозревают в злоупотреблении служебным положением в связи с использованием предоставленного ему коммерческой фирмой автомобиля. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает управление Генпрокуратуры РФ по СФО.

Следствие считает, что в 2017 году по просьбе мэра он получил от коммерческой организации Toyota Land Cruiser 200 для служебного пользования, тогда как у муниципалитета такой потребности не было. Между тем, полученный автомобиль мэр обслуживал (заправлял, проводил техосмотры) за счет средств бюджета Полысаевского городского округа. Ущерб бюджету с 2017 года по 2022-й составил около 2 млн руб.

По данному факту прокурор Ленинска-Кузнецкого провел проверку, ее материалы были направлены в следственные органы СУ СК России по Кемеровской области, которые в июле возбудили уголовное дело. По данным «Ъ-Сибирь», по этому делу подозреваемым является бывший в указанный период главой Полысаево Валерий Зыков

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово