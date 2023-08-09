В цехе ММК внедрен цифровой двойник гидросистемы

Магнитогорский металлургический комбинат внедрил в листопрокатном цехе №10 автоматизированную систему обнаружения утечек и учета промышленного масла на гидравлическом оборудовании. В пресс-службе ММК сообщают, что применение технологии цифрового двойника дает возможность в режиме реального времени диагностировать состояние гидросистемы и минимизировать риски выхода агрегатов из строя.

Трубопроводы гидросистемы цеха имеют протяженность в несколько километров, поэтому оперативно найти место аварии практически невозможно. «До момента обнаружения возникновения места и устранения неисправности происходит безвозвратная потеря большого объема промышленного масла»,– говорится в сообщении ММК.

Чтобы предупредить возникновение таких утечек, специалисты «ММК-Информсервис», ММК и РнД МГТУ создали цифровой двойник гидросистемы, который отображает работу оборудования в режиме реального времени. На каждой гидропанели на 15 агрегатах установили датчики давления, температуры и потока. Данные с этих датчиков обрабатываются посредством математических моделей и предиктивной диагностики. Все параметры работы системы видны на автоматизированных рабочих местах сотрудников цеха и учитываются в системе мониторинга, которая уведомляет о неисправности на каком-либо агрегате по SMS.