На 50% в Новосибирской области вырос спрос на персонал

В Новосибирской области спрос на персонал вырос на 50% в сравнении с прошлым годом (июль к июлю 2022 года). По данным сервиса «hh статистика», рост в этой области совпал с динамикой вакансий в целом по России. Отмечается, что в регионах СФО показатели были несколько ниже и составили +44%.

Среди сибирских регионов наибольший рост зафиксирован в Кемеровской (+52%) и Омской областях (+51%). С небольшим отставанием идет Новосибирская область (+50%).

Меньшая динамика отмечена в Алтайском крае (+45%) и Иркутской области (+40%). Самые низкие показатели установлены в Томской области (+38%) и Красноярском крае (+33%).

Наибольшим спрос в сравнении с прошлым годом у работодателей из Новосибирской области пользуются HR-специалисты и специалисты по стратегиям и инвестициям (+94%). Также интерес вырос к водителям и машинистам (+79%), управленцам и руководителям (+77%) и административном персонале (+76%).

В общей сложности в регионе было открыто 34 тыс. вакансий. Среди них 23% приходится только на «рабочий персонал», еще 20% на «продажи, обслуживание клиентов». С небольшой разницей идут «производство, сервисное обслуживание» и «строительство, недвижимость» (17% и 16% соответственно).

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Александр Киселев