Празднование Дня минусинского помидора попадет в серию детективного сериала

В Красноярском крае планируется съемка серии детективного сериала «Невский» компании «Триикс Медиа», сообщает «Енисей кино». Ожидается, что съемки детектива состоятся более чем в 15 локациях: в Саянах, в Предгорье Саян, на набережной Минусинска и др. Отмечается также, что в кадры сериала попадет празднование 200-летие Минусинска, в том числе и праздник День минусинского помидора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам и.о. заместителя губернатора Красноярского края Василия Нелюбина, для привлечения крупных кинокомпаний ранее был проведен продюсерский тур в рамках 2-го Международного форума кинопроизводителей на юге Красноярского края.

В конце прошлого года стало известно, что регион выделит 50 млн руб. на поддержку кинематографии. Претендовать на субсидию смогут студии, создающие фильмы и сериалы на территории края. Краевой бюджет сможет возместить до 50% от общих расходов на производство кинокартины. Выбирать претендентов на краевую поддержку будет специально созданная комиссия.

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Оксана Павлова