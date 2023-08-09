Лагерь «Орленок» в Омской области модернизируют на 150 млн рублей

В лагере «Орленок» в Омской области планируется строительство новых корпусов. Средства – 80 млн руб. – будут выделены региону на развитие инфраструктуры детского отдыха из федерального бюджета, сообщил врио главы региона Виталий Хоценко.

Планируется обновить 150 мест размещения. «Три корпуса, каждый на 48 мест, возведем к середине декабря, чтобы уже профильную смену дети провели в обновленном лагере»,– сказал он.

На благоустройство территории лагеря и покупку мебели из областного бюджета будет выделено 70 млн руб.

ДОЛ «Орленок» – лагерь круглогодичного действия, работает в регионе с 1961 года.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова