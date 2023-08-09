Самый разыскиваемый наркобарон Колумбии приговорен в США к 45 годам тюрьмы

Суд Нью-Йорка приговорил бывшего главу колумбийского наркокартеля «Клан залива» Дайро Усугу по прозвищу Отоньель к 45 годам тюрьмы. Дайро Усугу — самый разыскиваемый наркобарон Колумбии. Президент Колумбии Иван Дуке сравнил его с наркобароном Пабло Эскобаром.

«Ранее сегодня в федеральном суде в Бруклине окружной судья Дора Ирисарри приговорила гражданина Колумбии Дайро Антонио Усугу Даваида, известного под разными прозвищами, в том числе Отоньель, к 45 годам заключения за преступную деятельность в качестве главаря военизированной группировки, занимающей наркоторговлей и зарабатывающей миллиарды долларов, которая известная как "Клан залива"»,— сообщили в Минюсте США.

Суд также признал Дайро Усугу виновным в двух других преступлениях, связанных с наркоторговлей. По каждому преступлению он был приговорен к 45 годам тюрьмы, но все сроки будут засчитываться одновременно. Суд также обязал наркобарона выплатить $216 млн.

Главу «Клана залива» задержали в октябре 2021 года. В мае прошлого года он был передан США. Он признал вину по всем трем пунктам обвинения в январе 2023 года. В 2015 году барона искали 1200 колумбийских полицейских. В том же году в Колумбии разбился вертолет с сотрудниками полиции, участвовавшими в операции по его поискам. Погибли 18 человек.

Картель «Клан залива» власти Колумбии называли самой могущественной преступной группировкой страны. Ее описывали как «хорошо вооруженную и крайне жестокую». Члены картеля занимались контрабандой наркотиков, людей, незаконной добычей золота. «Клан залива» контролировал многие маршруты поставок наркотиков, в том числе в Россию.

Анастасия Ларина