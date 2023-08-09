Минтруд создал проект о выплате 50 тыс. руб. блокадникам и освободителям Ленинграда

Минтруд по поручению президента подготовил законопроекты, которые предусматривают выплату 50 тыс. руб. награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Проект опубликован на официальном портале правовой информации. Средства должны выплатить в период с декабря 2023 по январь 2024 года.

В конце июня Минтруд предложил предусмотреть для владельцев знака «Житель осажденного Сталинграда» ежемесячные выплаты наравне с теми, что получают ветераны Великой Отечественной войны.

Анастасия Ларина