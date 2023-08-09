Никто не хотел отбивать

В матче второго тура группового этапа Кубка России, в котором «Спартак» принимал «Пари Нижний Новгород», хозяева вели — 3:1, пропустили три гола за десять минут, но все-таки победили — 5:4. Оставаясь непобедимыми в официальных матчах нынешнего сезона, красно-белые сохраняют лидерство в своей группе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Это была особенная, можно даже сказать, экстравагантная игра. И получилась она такой во многом в силу обстоятельств.

Составители расписания российских футбольных турниров устроили «Спартаку» экстремальную проверку на прочность. Домашняя кубковая встреча с нижегородцами вписалась между двумя выездами — 5 августа в Казань, где в третьем туре чемпионата был разгромлен «Рубин» — 4:1, и 11 августа в Екатеринбург, где москвичам в четвертом туре предстоит непростая встреча с «Уралом». Дважды подряд играть через два дня на третий — непростой график, особенно с учетом того, что менее чем за неделю «Спартаку» предстоит налетать в общей сложности 5200 км. Правда, затем на подготовку к домашнему матчу с «Зенитом» у подопечных главного тренера Гильермо Абаскаля будет девять дней, но об этом пока думать рано. По состоянию на вторник «Спартак» оставался единственной командой, которая в новом сезоне еще не теряла очки в официальных матчах, и, естественно, настраивался продолжать в том же духе. Тем не менее, Абаскаль, решив поберечь силы своего основного состава, в большинстве своем выпустил на поле номинальных резервистов. В запасе остались Квинси Промес и Георгий Джикия, Александр Зобнин и Тео Бондонга, Виктор Мозес и вратарь Александр Максименко, которого заменил 22-летний Илья Свинов.

Красно-белым прежде не удавалось обыгрывать «Пари Нижний Новгород» в Москве. В позапрошлом сезоне в рамках чемпионата гости дома победили со счетом 2:1, а совсем недавно, в мае, уже под руководством нынешнего главного тренера Сергея Юрана, добились нулевой ничьей. Однако в данном случае казалось, что хозяевам поля удалось предрешить судьбу матча очень быстро. Уже через четверть часа после начала матча они вели — 2:0. Сначала затяжную атаку точным ударом в дальний угол завершил защитник Леон Классен, а затем Данил Пруцев использовал прострел Михаила Игнатов.

«Пари Нижний Новгород», впрочем, не отсиживался в обороне. Пару раз его игрокам откровенно не везло, но в конце концов лучший бомбардир клуб Тимур Сулейманов после розыгрыша углового при полном попустительстве спартаковских защитников красивым ударом головой отквитал один мяч. Правда, через несколько минут отличился Павел Мелешин, которому помогли остроумный пас пяткой Никиты Чернова и неудачная скидка все того же Сулейманова, помешавшего в своей штрафной вратарю Виталию Ботнарю. И на перерыв хозяева ушли с комфортным преимуществом — 3:1.

Но впереди еще был вторая половина — еще более пылкая, непредсказуемая и результативная. Самолюбивые нижегородцы, которые в первом кубковом туре по пенальти одолели московское «Динамо», буквально за пять минут сравняли счет. Отличились Эдгар Севикян, который с помощью рикошета забил примерно в первой же атаке после перерыва, и Виктор Александров, использовавший замешательство чужой обороны. А дальше произошел чрезвычайно редкий эпизод. Антон Зиньковский, получивший мяч от Хесуса Медины, вогнал мяч в ближнюю девятку ворот Ботнаря, но не успели спартаковцы толком отпраздновать этот успех, как их гол был отменен, и Сулейманов направился бить пенальти. Дело в том, что в самом начале контратаки москвичей в своей штрафной сыграл рукой защитник Даниил Хлусевич. И вместо «Спартака» вперед со счетом 4:3 вышел «Пари НН». Такого, наверное, не ожидал даже темпераментный и немало повидавший на своем футбольном веку Сергей Юран.

Но у его коллеги Абаскаля еще оставалась возможность спасти матч заменами. И вскоре на поле появились почти все лидеры «Спартака», а также новичок — молдаванин Олег Рябчук, купленный на днях у «Олимпиакоса» в целях усиления обороны. Новобранец, несмотря на желтую карточку, выглядел надежным, но чаще в центре внимания были другие — Промес, Бондонга, Зобнин и Кристофер Мартинс, которые по полной программе нагрузили чужую оборону.

И их усилия не прошли даром. На 80-й минуте Михаил Игнатов, получив передачу Промеса и укрыв мяч корпусом от капитана нижегородцев Кирилла Гоцука, сравнял счет. А еще через десять минут все тот же Гоцук, столп обороны гостей, на фоне усталости допустил горькую для себя ошибку — не расчитав, откинул мяч Ботнарю. Промес, успев на перехват, своего шанса не упустил, исполнив коронный удар в дальний угол. В итоге — 5:4. «Спартак» лидирует в группе D с шестью очками. У «Пари НН» после двух туров — два очка, а «Динамо», набравший пока одно очко и «Краснодар», который в первом туре проиграл «Спартаку», встретятся в Москве в среду.

Евгений Федяков