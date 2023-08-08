Магистрали сказали «нет»

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер требует аннулировать результаты публичных слушаний по проекту нового генплана Оренбурга. В частности, он высказался против новой магистрали у Ростошинских прудов. Строительство дороги предполагает изъятие земельных участков и снос домов. Он потребовал внести правки в проект генплана и провести повторные слушания. До этого Денис Паслер выступил против размещения кладбища в поселке Весенний и строительства дороги в районе Зауральной рощи. Данные решения также были предусмотрены новым генпланом. Ранее жители и активисты раскритиковали проект и требовали скорректировать его.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер потребовал аннулировать итоги публичных слушаний по проекту генплана Оренбурга

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Денис Паслер потребовал аннулировать итоги публичных слушаний по проекту генплана Оренбурга

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Губернатор Денис Паслер поручил доработать проект нового генплана Оренбурга и провести повторные слушания. Решение было озвучено на заседании правительства региона 8 августа. Протокол публичных слушаний от 13 июля будет отменен, отметили в пресс-службе облправительства.

В частности, одним из резонансных вопросов по новому генплану была тема выкупа земель для магистрали у Ростошинских прудов. Строительство магистрали предполагает изъятие земельных участков и снос домов. «Больше 3 часов провел на местности, где планировалось проложить магистраль. Рельеф там сложный. Вызывает серьезные сомнения целесообразность строительства не только новой дороги, но и жилых домов. …Это дорогостоящий проект. Важно, чтобы финансовые вложения работали для людей, для экономики города максимально долго и надежно. Здесь таких гарантий однозначно нет, поэтому и магистрали быть не может», — заявил Денис Паслер.

Также глава региона попросил прокурора Оренбургской области Руслана Медведева проверить деятельность строительных организаций, которые вывозят грунт и строительный материал в овраг в Ростошинских прудах: «Природные овраги в этом месте выполняли естественную дренажную функцию — оттягивали излишки воды. Что ждет эту часть поселка после снежных зим и обильных дождей — остается только предполагать. И в целом засыпка оврагов не лучшим образом влияет на состояние ландшафта и экосистемы в целом. Машины со стройматериалами сегодня продолжают идти туда вопреки здравому смыслу».

Ранее Денис Паслер решил отменить планы по размещению кладбища в поселке Весенний и строительству дороги в районе Зауральной рощи. Вынести кладбище Степное в южную часть города предлагалось в проекте генплана. В реготделении Союза архитекторов также считают, что действующая территория кладбища имеет достаточный ресурс для продолжения погребальной деятельности на 10 лет. По их мнению, у предлагаемой в проекте площадки в южной части города, пос. Весенний, недостаточный уровень проработки. Губернатор поручил главе Оренбургского района подобрать альтернативные участки для размещения.

Публичные слушания по проекту генплана в редакции 2023 года прошли в середине июля. Тогда жители и активисты выступили с множественными замечаниями к проекту. Первый секретарь обкома КПРФ, депутат заксобрания Оренбургской области Максим Амелин требовал скорректировать проект. По его мнению, он нарушает права горожан. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Оренбуржья Максим Щепинов также раскритиковал проект. Он отметил, что самым животрепещущим вопросом стало планирование строительства дороги ценой сноса более 70 участков (а по словам жителей — 147 участков), на которых стоят дома людей. Также Максим Щепинов заметил, что компания, занимавшаяся разработкой нового генплана за 49 млн руб., относится к недобросовестным поставщикам. Компанией-разработчиком выступало ООО «Корпус» из Новосибирска. Оренбургское региональное отделение Союза архитекторов России также рекомендовало заказчику проекта направить его на переработку и отработать все возражения.

Ани Айвазян