В Анапе 20-летняя мать зарезала трехмесячного сына

В Анапе суд рассмотрит материалы уголовного дела, возбужденного по факту убийства местной жительницей своего трехмесячного сына. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 20-летняя женщина с ребенком жила в доме родителей на улице Кедровой садового товарищества «Автомобилист». Оставшись дома с ребенком одна, мать ударила сына ножом в грудь. После этого женщина попыталась свести счеты с жизнью. Скорую помощь вызвали родственники фигурантки. Прибывшие на место врачи констатировали смерть ребенка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Назначена психолого-психиатрическая экспертиза. В настоящее время женщина находится в больнице под охраной. Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу.

Анастасия Донскова

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