В Масловой Пристани Шебекинского округа Белгородской области от непогоды 7 августа пострадали больше 40 домов

В результате непогоды, которая обрушилась на Шебекинский городской округ Белгородской области вечером 7 августа, сильнее всего пострадал поселок Маслова Пристань. Об этом вечером 8 августа сообщили в администрации округа.

В поселке повреждены 22 многоквартирных дома, 21 частное домовладение, а также здания школы, школы искусств и администрации (в основном пострадали кровли и окна). Повреждения получили семь автомобилей. С вечера 7 августа уже восстановлены три многоквартирных и пять частных домов. Проводится распил упавших деревьев. Восстановительные работы планируется завершить до конца недели.

Олег Мухин

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