Председатель СКР изучит итоги проверки нарушения прав дольщиков в Орле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю орловского управления ведомства Петру Юдину представить доклад о результатах проверки по обращению о нарушении прав участников долевого строительства в Орле. Также господин Юдин должен будет рассказать о мерах по восстановлению прав дольщиков.

Речь идет об обращении о якобы имеющихся нарушениях при строительстве ЖК «Солнечный берег» в Орле со стороны ООО «Унистрой». «Возведение многоквартирных домов начато в 2016 году, однако до настоящего времени здания в эксплуатацию не введены. Отмечается, что строительные работы осуществляются с грубыми нарушениями, из-за чего стены рушатся, кровля протекает, помещения затапливаются. Сроки окончания строительства неоднократно переносились. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли»,— пояснили в СКР.

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте