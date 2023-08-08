В Екатеринбурге произошло ДТП с участием скорой, автобуса и каршеринга

На перекрестке ул. Расточная — Монтажников в Екатеринбурге произошло ДТП с участием трех машин, об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД Свердловской области. Столкнулись маршрутный автобус, скорая помощь и автомобиль каршеринга. В аварии пострадали пять человек.

Как сообщил порталу Е1 очевидец, среди пострадавших два фельдшера, водители скорой и автобуса, а также водитель каршеринга. «Скорая везла пациента из Алапаевска, они ехали с Серовского тракта с мигалками и пересекали перекресток на красный. Легковушка поворачивала налево, и тогда произошло столкновение, скорую отбросило на автобус, который выезжал на перекресток»,— передает издание слова источника.

По данным ГИБДД, движение на участке ограничено. Инспекторы регулируют поток. Автоинспекция выясняет обстоятельства ДТП.

Полина Хабарова

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