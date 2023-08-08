В Екатеринбурге произошло ДТП с участием скорой, автобуса и каршеринга

На перекрестке ул. Расточная — Монтажников в Екатеринбурге произошло ДТП с участием трех машин, об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД Свердловской области. Столкнулись маршрутный автобус, скорая помощь и автомобиль каршеринга. В аварии пострадали пять человек.
Как сообщил порталу Е1 очевидец, среди пострадавших два фельдшера, водители скорой и автобуса, а также водитель каршеринга. «Скорая везла пациента из Алапаевска, они ехали с Серовского тракта с мигалками и пересекали перекресток на красный. Легковушка поворачивала налево, и тогда произошло столкновение, скорую отбросило на автобус, который выезжал на перекресток»,— передает издание слова источника.
По данным ГИБДД, движение на участке ограничено. Инспекторы регулируют поток. Автоинспекция выясняет обстоятельства ДТП.