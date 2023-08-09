Застройщика вытесняют из городской среды

Как стало известно «Ъ-Юг», ростовский региональный Стройнадзор через суд требует запретить застройщику «СМУ-29» принимать деньги от дольщиков для строительства 100-квартирного дома в Шахтах на ул. Калинина. Надзорный орган заявил, что застройщик нарушает свои обязательства перед покупателями квартир по срокам сдачи дома в эксплуатацию, которые изначально были заявлены на конец 2022 года. В «СМУ-29» надеются, что суд оставит требование Стройнадзора без удовлетворения, поскольку спорный объект уже введен в эксплуатацию. В противном случае застройщик лишится возможности участвовать в госпрограмме «Жилье и городская среда».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Ростовский арбитражный суд рассматривает требование службы государственного строительного надзора по Ростовской области о приостановлении деятельности ООО «Специализированный застройщик «СМУ-29» по привлечению денежных средств дольщиков для строительства многоквартирного дома в Шахтах на ул. Калинина, 2.

Настаивая на запрете принимать деньги, Стройнадзор ссылается на одну из статей ФЗ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», которая предусматривает ограничение деятельности застройщика, если он не передает объект дольщикам в течение трех месяцев после оговоренного срока передачи.

Как следует из искового заявления надзорного органа, «СМУ-29» обязалось сдать дом на ул. Калинина в четвертом квартале 2022 года, однако не сделало этого. В связи с этим Стройнадзор считает необходимым запретить застройщику на 12 месяцев принимать деньги новых дольщиков объекта.

В направленном в суд отзыве на претензию надзорного органа «СМУ-29» указало, что ограничение ее деятельности затрагивает интересы действующих участников долевого строительства дома.

К судебному разбирательству в качестве заинтересованного лица привлечена администрация г. Шахты, поскольку она является покупателем квартир у «СМУ-29». Городские власти поддержали застройщика, указав суду, что в случае удовлетворения требования Стройнадзора они лишатся возможности дополнительно приобрести квартиры в доме на ул. Калинина. Покупка запланирована в рамках областной адресной программы и национального проекта «Жилье и городская среда».

Власти Шахт отметили, что рассчитывают на приобретение квартир на нескольких аукционах, которые уже объявлены в системе госзакупок.

Управляющий партнер адвокатского бюро Aksyuk Алексей Аксюк считает, что судебный запрет на привлечение денег дольщиков «с высокой степенью вероятности» лишит застройщика возможности участвовать в госзакупках.

Генеральный директор «СМУ-29» Вячеслав Хозин в разговоре с «Ъ-Юг» выразил мнение, что судебные претензии Стройнадзора не имеют перспектив. По его словам, около двух недель назад дом на Калинина был введен в эксплуатацию. Гендиректор также уточнил, что объект включает 100 квартир, из них 15 еще остаются в продаже.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик «СМУ-29» зарегистрировано в Ростове в 2019 году. С 2021 года компания заключила с администрацией г. Шахты 122 контракта на общую сумму 302 млн руб. В частности, в этом году «СМУ-29» была выбрана поставщиком госзакупки «Приобретение жилых помещений в виде благоустроенных квартир со всеми удобствами, для переселяемых граждан, путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома» (всего более двух десятков квартир).

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется с 2018 года, срок окончания — 2024 год. Одной из целей проекта является сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Вадим Водолазов