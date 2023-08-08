В Татарстане завершили надвижку пролетного строения моста через Волгу на платной трассе М-12

Госкомпания «Автодор», строящая платную автодорогу М-12 «Восток» завершила надвижку пролетного строения моста через Волгу длиной 3,4 км.

«На месяц раньше запланированного срока сомкнулись две стороны моста через Волгу... Надеемся до конца года полноценно запустить движение по трассе от Москвы до Казани»,— сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на церемонии, состоявшейся в формате видеоконференцсвязи. В ней также приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Господин Петушенко подтвердил, что проезд по платной автодороге от Москвы до Казани будет открыт до конца 2023 года. Он добавил, что в прошлом году дорожники ввели в эксплуатацию 107 км трассы, а в сентябре будет открыт проезд от Москвы до Арзамаса.

Автодорога М-12 «Восток» общей протяженностью 810 км является частью международного транспортного коридора «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока. На новом мосту через Волгу в Татарстане предусмотрено четыре полосы движения, по два в каждом направлении. Мостовое сооружение стоит на 28 опорах: три из них находятся на суше, остальные — в акватории реки. Для сокращения сроков строительства надвижка пролетных строений осуществлена одновременно с правого и с левого берегов.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"