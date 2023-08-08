В Красноармейском районе назначали нового руководителя ОМВД

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков назначил нового руководителя отдела по Красноармейскому району. Как сообщают в региональном полицейском главке, эту должность занял подполковник Алексей Торяник.

Новый руководитель ОМВД до этого служил в Кизильском районном отделе и, как отмечают в главном управлении, имеет большой опыт организационной и практической работы.

В числе задач Алексея Торяника на новом посту Михаил Скоков назвал укрепление служебной дисциплины и формирование «профессионального кадрового ядра».