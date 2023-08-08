На Ямале экс-пожарного отправили в колонию на восемь лет за убийство коллеги

Надымский городской суд (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) отправил в колонию строгого режима на восемь лет бывшего пожарного за убийство коллеги. Об этом сообщили в Telegram-канале окружной прокуратуры.

По данным прокуратуры, в апреле мужчина со своим коллегой находились в здании пожарного депо на территории вагон-городка Сандибинского месторождения. Между ними произошла ссора, из-за чего они начали драться. «С целью убийства подсудимый нанес оппоненту множественные удары ножом в голову, шею, грудь и живот, причинив колото-резаные ранения, от которых он скончался на месте происшествия»,— сказано в сообщении.

Как сообщили в Telegram-канале СУ СК по ЯНАО, до происшествия в здании депо мужчины пили алкогольные напитки. Об инциденте стало известно на следующий день, когда оба рабочих-вахтовика не вышли на работу. «Тело погибшего мужчины коллеги обнаружили на месте преступления, осужденный после совершения убийства спал в соседней комнате»,— уточнили в следственном комитете.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти). Суд взыскал в пользу родственника погибшего пожарного компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Полина Хабарова

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