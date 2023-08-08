Матовый путь

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о распространенной в жаркую погоду ситуации — избыточном блеске кожи — и о том, как это можно исправить, если блеск доставляет вам дискомфорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Жара вносит в нашу жизнь свои коррективы, в том числе увеличивает количество бьюти-манипуляций, к которым приходится прибегать. Так, одной из распространенных проблем является нежелательный блеск кожи лица как у мужчин, так и у женщин. Прежде всего это связано с тем, что сальные железы начинают производить больше секрета и из-за повышения температуры воздуха его консистенция становится более жидкой, а потому и заметной. Специалисты советуют в летние месяцы обращать больше внимания на очищение кожи (утром и вечером), поменять дневной крем с обычного на легкий с матирующим эффектом. В отличие от вашего обычного увлажняющего крема, матирующий крем содержит вяжущие вещества, которые препятствуют избыточному выделению кожного сала, а это означает, что кожа будет выглядеть ухоженной и свежей, а не жирной. Солнцезащитные средства лучше выбирать на водной, а не масляной основе, а под рукой всегда иметь матирующие салфетки — они снимут нежелательный блеск всего за пару минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Elemis, матирующая сыворотка для проблемной кожи на основе глины Clarifying Serum Shiseido, салфетки из натурального хлопка для очищения кожи лица и устранения блеска Clarins, прозрачная матирующая пудра My Clarins Artdeco Green Couture, компактная матирующая пудра Minus 417, матирующий и выравнивающий коллагеновый крем-филлер Radiant See Thalgo, матирующая эмульсия Purete Marine для коррекции жирного блеска лица Grown Alchemist, матирующий увлажняющий крем для мужчин «Асаи и бораго» Erborian, матирующий CC-крем для мужчин SPF25 CC Homme: выравнивает тон лица, маскирует несовершенства и уменьшает видимость пор (в Foam) Foreo, тканевая маска Matte Maniac для использования с девайсами UFO: очищает и визуально сужает поры, матирует кожу, регулирует выработку кожного сала Lierac, увлажняющий матирующий гель-крем для лица Hydragenist MAT (в Foam) Следующая фотография 1 / 10 Elemis, матирующая сыворотка для проблемной кожи на основе глины Clarifying Serum Shiseido, салфетки из натурального хлопка для очищения кожи лица и устранения блеска Clarins, прозрачная матирующая пудра My Clarins Artdeco Green Couture, компактная матирующая пудра Minus 417, матирующий и выравнивающий коллагеновый крем-филлер Radiant See Thalgo, матирующая эмульсия Purete Marine для коррекции жирного блеска лица Grown Alchemist, матирующий увлажняющий крем для мужчин «Асаи и бораго» Erborian, матирующий CC-крем для мужчин SPF25 CC Homme: выравнивает тон лица, маскирует несовершенства и уменьшает видимость пор (в Foam) Foreo, тканевая маска Matte Maniac для использования с девайсами UFO: очищает и визуально сужает поры, матирует кожу, регулирует выработку кожного сала Lierac, увлажняющий матирующий гель-крем для лица Hydragenist MAT (в Foam)

Ирина Кириенко