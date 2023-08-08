Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Матовый путь

Как справиться с блеском кожи

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о распространенной в жаркую погоду ситуации — избыточном блеске кожи — и о том, как это можно исправить, если блеск доставляет вам дискомфорт.

Фото: East News

Фото: East News

Жара вносит в нашу жизнь свои коррективы, в том числе увеличивает количество бьюти-манипуляций, к которым приходится прибегать. Так, одной из распространенных проблем является нежелательный блеск кожи лица как у мужчин, так и у женщин. Прежде всего это связано с тем, что сальные железы начинают производить больше секрета и из-за повышения температуры воздуха его консистенция становится более жидкой, а потому и заметной. Специалисты советуют в летние месяцы обращать больше внимания на очищение кожи (утром и вечером), поменять дневной крем с обычного на легкий с матирующим эффектом. В отличие от вашего обычного увлажняющего крема, матирующий крем содержит вяжущие вещества, которые препятствуют избыточному выделению кожного сала, а это означает, что кожа будет выглядеть ухоженной и свежей, а не жирной. Солнцезащитные средства лучше выбирать на водной, а не масляной основе, а под рукой всегда иметь матирующие салфетки — они снимут нежелательный блеск всего за пару минут.

Предыдущая фотография
Elemis, матирующая сыворотка для проблемной кожи на основе глины Clarifying Serum

Elemis, матирующая сыворотка для проблемной кожи на основе глины Clarifying Serum

Shiseido, салфетки из натурального хлопка для очищения кожи лица и устранения блеска

Shiseido, салфетки из натурального хлопка для очищения кожи лица и устранения блеска

Clarins, прозрачная матирующая пудра My Clarins

Clarins, прозрачная матирующая пудра My Clarins

Artdeco Green Couture, компактная матирующая пудра

Artdeco Green Couture, компактная матирующая пудра

Minus 417, матирующий и выравнивающий коллагеновый крем-филлер Radiant See

Minus 417, матирующий и выравнивающий коллагеновый крем-филлер Radiant See

Thalgo, матирующая эмульсия Purete Marine для коррекции жирного блеска лица

Thalgo, матирующая эмульсия Purete Marine для коррекции жирного блеска лица

Grown Alchemist, матирующий увлажняющий крем для мужчин «Асаи и бораго»

Grown Alchemist, матирующий увлажняющий крем для мужчин «Асаи и бораго»

Erborian, матирующий CC-крем для мужчин SPF25 CC Homme: выравнивает тон лица, маскирует несовершенства и уменьшает видимость пор (в Foam)

Erborian, матирующий CC-крем для мужчин SPF25 CC Homme: выравнивает тон лица, маскирует несовершенства и уменьшает видимость пор (в Foam)

Foreo, тканевая маска Matte Maniac для использования с девайсами UFO: очищает и визуально сужает поры, матирует кожу, регулирует выработку кожного сала

Foreo, тканевая маска Matte Maniac для использования с девайсами UFO: очищает и визуально сужает поры, матирует кожу, регулирует выработку кожного сала

Lierac, увлажняющий матирующий гель-крем для лица Hydragenist MAT (в Foam)

Lierac, увлажняющий матирующий гель-крем для лица Hydragenist MAT (в Foam)

Следующая фотография
1 / 10

Elemis, матирующая сыворотка для проблемной кожи на основе глины Clarifying Serum

Shiseido, салфетки из натурального хлопка для очищения кожи лица и устранения блеска

Clarins, прозрачная матирующая пудра My Clarins

Artdeco Green Couture, компактная матирующая пудра

Minus 417, матирующий и выравнивающий коллагеновый крем-филлер Radiant See

Thalgo, матирующая эмульсия Purete Marine для коррекции жирного блеска лица

Grown Alchemist, матирующий увлажняющий крем для мужчин «Асаи и бораго»

Erborian, матирующий CC-крем для мужчин SPF25 CC Homme: выравнивает тон лица, маскирует несовершенства и уменьшает видимость пор (в Foam)

Foreo, тканевая маска Matte Maniac для использования с девайсами UFO: очищает и визуально сужает поры, матирует кожу, регулирует выработку кожного сала

Lierac, увлажняющий матирующий гель-крем для лица Hydragenist MAT (в Foam)

Ирина Кириенко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...