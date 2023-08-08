Матовый путь

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о распространенной в жаркую погоду ситуации — избыточном блеске кожи — и о том, как это можно исправить, если блеск доставляет вам дискомфорт.
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Жара вносит в нашу жизнь свои коррективы, в том числе увеличивает количество бьюти-манипуляций, к которым приходится прибегать. Так, одной из распространенных проблем является нежелательный блеск кожи лица как у мужчин, так и у женщин. Прежде всего это связано с тем, что сальные железы начинают производить больше секрета и из-за повышения температуры воздуха его консистенция становится более жидкой, а потому и заметной. Специалисты советуют в летние месяцы обращать больше внимания на очищение кожи (утром и вечером), поменять дневной крем с обычного на легкий с матирующим эффектом. В отличие от вашего обычного увлажняющего крема, матирующий крем содержит вяжущие вещества, которые препятствуют избыточному выделению кожного сала, а это означает, что кожа будет выглядеть ухоженной и свежей, а не жирной. Солнцезащитные средства лучше выбирать на водной, а не масляной основе, а под рукой всегда иметь матирующие салфетки — они снимут нежелательный блеск всего за пару минут.