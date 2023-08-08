Водитель автобуса погиб при столкновении с большегрузом в Крымском районе

Водитель пассажирского автобуса погиб при столкновении с грузовиком на автодороге «Краснодар — Верхнебаканский» в Крымском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, мужчина не справился с управлением, из-за чего автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Водитель пассажирского транспорта погиб на месте.

«В момент аварии пассажиров в автобусе не было, он осуществлял заказные перевозки и следовал из Краснодара в Новороссийск»,— говорится в сообщении.

Во избежание заторовых ситуаций в районе аварии осуществляется регулировка автомобильного движения сотрудниками ДПС.

Анастасия Донскова

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