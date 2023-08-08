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Для нижегородцев открыт проектный офис Президентского фонда культурных инициатив

В Нижнем Новгороде 8 августа на базе государственной областной универсальной научной библиотеки имени В.И. Ленина открыт второй в России проектный офис Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Первый такой офис был открыт 1 марта в Луганске. По словам генерального директора ПФКИ Романа Карманова, до конца года подобные офисы откроются еще в ряде регионов.

По данным областного правительства, деятельность проектного офиса будет направлена на работу с представителями муниципальных учреждений культуры, НКО, индивидуальными предприниматели и коммерческими организациями, а также другими нижегородцами, заинтересованными в получении грантовой поддержки для творческих проектов.

Специалисты проектного офиса ПФКИ будут проводить обучающие мероприятия, а также оказывать содействие в информационном сопровождении проектов-победителей грантового конкурса. В офисе можно будет также получить методические материалы.

В рамках поддержки от ПФКИ за два года Нижегородская область получила более 184 млн руб. на реализацию проектов, которые набрали нужное количество баллов и стали победителями. По количеству поддержанных проектов регион занимает 11 место по стране.

Андрей Репин

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