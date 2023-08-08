«Урал» во втором матче Кубка России победил в Екатеринбурге «Ростов»

Футбольный клуб «Урал» во втором матче Fonbet Кубка России обыграл «Ростов». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончилась со счетом 1:0 (1:0). За матчем наблюдали более 10 тыс. зрителей.

Единственный мяч в игре забил форвард «Урала» Александр Юшин. На 41 минуте он реализовал подачу с углового от Ильи Ишкова.

В следующей игре Кубка России уральская команда встретится с «Рубином». Матч пройдет в Казани 8 августа.

В групповом этапе Пути РПЛ Кубка России «Урал» находится в группе B вместе с «Локомотивом», «Ростовом» и «Рубином». После второго матча он набрал три очка и занимает второе место.

В прошлом сезоне ФК «Урал» остановился в шаге от суперфинала национального кубка: сначала в финале Пути РПЛ он уступил ЦСКА, а затем в финале Пути регионов проиграл «Краснодару». Кубок завоевал ЦСКА.

Виталий Красиков

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