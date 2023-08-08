С третьей попытки выбран подрядчик строительства школы в селе Кубиязы

Управление капитального строительства Башкирии с третьей попытки выбрало подрядчика строительства общеобразовательной школы на 120 мест, совмещенной с детским садом на 60 мест, в селе Кубиязы, сообщается на сайте госзакупок. По итогам конкурса контракт начальной ценой 329,6 млн руб. заключен с ООО «Экстра» за 326,3 млн руб. (дисконт — 1%). Два других участника предлагали исполнить его за 324,73 млн и 326 млн руб.

Работы необходимо выполнить до 30 ноября 2024 года. В школе площадью 4,3 тыс. кв. м требуется построить два учебных корпуса с пристроями, столовую, спортивный зал, медицинский блок, детскую площадку.

Как сообщал «Ъ-Уфа», первый конкурс на строительство этой школы, начальной ценой 316,4 млн руб., был объявлен в марте текущего года. В апреле победителем выбрано ООО «Главспецстрой», которое предложило исполнить контракт с дисконтом 2%, почти за 310 млн руб., но впоследствии отказалось от его заключения. Второй конкурс, с такой же начальной ценой, как и в первом, был объявлен в июне, но вскоре отменен заказчиком.

Как сообщала пресс-служба главы Башкирии, в селе Кубиязы общеобразовательная школа 20 располагается в двух одноэтажных деревянных зданиях 1965 и 1988 годов постройки, основной корпус признан непригодным к эксплуатации. В учреждении, рассчитанном на 100 мест, обучается около 150 школьников.

Майя Иванова

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