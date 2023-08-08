В схему терпланирования Башкирии включат разработку двух месторождений меди

Минстрой Башкирии планирует включить в схему территориального планирования региона до 2040 года разработку двух месторождений меди — Подольское и Юбилейное. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте ведомства.

Оба месторождения расположены в Хайбуллинском районе Башкирии. Лицензиями на их отработку владеет ООО «Башкирская медь». Проект по строительству и разработке Подольского месторождения планируется завершить до 2032 года, разработку «Юбилейного» — до 2026 года.

Кроме этого, в схему терпланирования внесен пункт о рекультивации Камаганского месторождения медноцинковых руд Сибайского ГОКа. Работы предполагается выполнить до 2032 года.

Проект по строительству рудника на Подольском месторождении связан с расселением одноименного села. При этом «Башкирская медь» должна переселить его жителей, однако последние остались недовольны предложенными им условиями. В июле инициативная группа жителей села записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину, генеральному прокурору Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором заявили о нарушении своих прав. По их словам, новый поселок компания планирует построить не в том месте, которое было согласовано местными жителями, кроме того, их дома выкупают по цене, в которую не входит стоимость участков. В настоящее время управление Следственного комитета по Башкирии проводит проверку изложенных доводов.

Наталья Балыкова

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