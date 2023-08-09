Безвредное ранение

Cуд в Краснодаре отказал местному бизнесмену Павлу Воловову и его родственникам в компенсации морального вреда в размере 65 млн руб. В 2015 году в ходе конфликта в одном из ресторанов кубанской столицы предпринимателю прострелили голову, в результате чего он стал инвалидом. Уголовное дело о нападении отправлено на пересмотр в другой регион. Суд посчитал, что, так как потерпевший не умер, родственники бизнесмена на возмещение морального вреда, причиненного преступлением, претендовать не могут.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Воловов выжил после тяжелейшего ранения

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Павел Воловов выжил после тяжелейшего ранения

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Советский районный суд Краснодара повторно отказал бизнесмену Павлу Воловову, его жене, сыну, двум дочерям, родителям и брату в компенсации морального вреда в размере 65 млн руб.

Как следует из материалов дела, в ночь на 7 ноября 2015 года между господином Волововым (исполнительным директором ООО «Модуль-Инвест») и Артуром Арутюняном (директором ООО «Метал-Сервис») в краснодарском ресторане «Наш двор» произошел конфликт, в ходе которого Павел Воловов получил ранение в голову. Перенеся множество операций, бизнесмен выжил, но стал инвалидом.

Органы предварительного расследования предъявили Артуру Арутюняну обвинение в покушении на умышленное убийство, грубом нарушении общественного порядка и хулиганстве. По версии обвинения, Артур Арутюнян с расстояния вытянутой руки прицельно выстрелил Павлу Воловову в голову из травматического пистолета. Подозреваемый вины в суде не признал и утверждал, что выстрел был непреднамеренным и произошел в ходе драки, когда у него пытались вырвать оружие из рук.

В августе прошлого года Первомайский районный суд кубанской столицы признал Арутюняна виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ) и хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) и назначил ему четыре с половиной года исправительной колонии общего режима.

Однако, как рассказал «Ъ-Кубань» адвокат истцов Николай Чернышук, данное решение суда было отменено кассационным судом. Генеральная прокуратура РФ, которая представляет обвинение, ходатайствовала о передаче дела из Краснодарского края в другой регион. Уголовное дело было передано в Волгоград, его рассмотрение продолжается.

В ноябре 2021 года семья Павла Воловова подала исковое заявление в Советский районный суд Краснодара о взыскании с Артура Арутюняна компенсации морального вреда на общую сумму 65 млн руб.: 15 млн руб. в пользу самого потерпевшего, по 10 млн руб. — в пользу его жены, отца и матери, по 5 млн руб. в пользу его несовершеннолетнего сына, двух дочерей и брата.

В материалах дела говорится, что в результате травмы бизнесмен длительное время находился в беспомощном состоянии, не мог самостоятельно двигаться, дышать, питание осуществлялось через зонд, который был установлен в желудок. Павел Воловов перенес многочисленные оперативные вмешательства, включая трепанацию черепа. Все это привело к ограничению трудоспособности потерпевшего и потере высокооплачиваемой работы, ему присвоили вторую группу инвалидности.

31 мая 2022 года районный суд отказал истцам в их требованиях о компенсации. Решение было обжаловано в Краснодарском краевом суде, который поддержал решение первой инстанции.

Представители потерпевшего обжаловали решение апелляции в Четвертом кассационном суде, который постановил предыдущие решения отменить и направить дело на новое рассмотрение в Советский районный суд Краснодара. «Новое рассмотрение закончилось отказом в иске. Суд указал, что так как потерпевший не умер, то родственники претендовать на компенсацию морального вреда не могут. Решение мы будем обжаловать»,— сообщил Николай Чернышук.

Маргарита Синкевич, Краснодар