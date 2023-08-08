Петербургские депутаты предлагают ввести налоговый вычет за лечение домашних животных

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга (ЗакС) разработали федеральную инициативу — законопроект о предоставлении налогового вычета за ветеринарное обслуживание домашних питомцев. Об этом сообщается на сайте городского парламента во вторник, 8 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Документ предполагает, что максимальный размер вычета на лечение одного питомца составит 6,5 тысяч рублей, что составляет 13% от суммы 50 тысяч рублей. Претендовать на услугу смогут физические лица, у которых есть право собственности или другие законные основания на владение животным.

По словам председателя бюджетно-финансового комитета ЗАкСа Дениса Четырбока, налоговый вычет не является дотацией или субсидией и получить его смогут только работающие граждане.

После рассмотрения законопроекта в петербургском парламенте инициатива направится в Государственную Думу.

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