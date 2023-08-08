ФСИН объяснила наличие кафе рядом с нижегородским следственным изолятором

Руководитель Команды против пыток (ранее «Комитет против пыток», был признан иностранным агентом, но затем исключен из реестра) Сергей Бабинец опубликовал в своем Telegram-канале фотографию кафе, расположенного на территории СИЗО-1 в Нижнем Новгороде. «Под развесистыми мотками колючей проволоки, в аудиосопровождении звуков следственного изолятора, где лай собак вперемешку с криками подследственных, можно будет посидеть в ресторане “Империя”»,— поиронизировал господин Бабинец.

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В ГУФСИН по Нижегородской области заявили, что кафе на территории следственного изолятора работает с ноября 2022 года. В ведомстве добавили, что заведение предназначено для работников СИЗО и расположенных рядом подразделений службы исполнения наказаний, а также для ветеранов и сотрудников учреждений пенитенциарной системы, прибывших в командировку.

«Территория кафе открыта и находится на оживленной улице, поэтому со временем столовую стали посещать все желающие»,— отметили в ГУФСИН. Там добавили, что выручка кафе идет в территориальное казначейство.

Владимир Зубарев