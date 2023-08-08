Центр олимпийских видов спорта в бывшем аэропорту Ростова построят к 2027 году

Новый центр олимпийских и параолимпийских видов спорта появится на территории бывшего аэропорта Ростова-на-Дону в 2027 году, сообщил журналистам министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян на конференции в информагентстве «Интерфакс».

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По словам господина Аракеляна, под строительство комплекса выделен участок земли площадью 2,2 га.

«Мы возведем спорткомплекс с полезной площадью около 5,5 тыс. кв. м. В него войдут девять спортивных залов, 25-метровый бассейн на 10 дорожек, места для проживания и питания спортсменов»,— рассказал Самвел Аракелян.

Господин Аракелян также отметил, что проектирование комплекса завершится в 2025 году, после чего в течение двух лет объект будет возведен.

Анастасия Назарова