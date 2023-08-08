«Вендор взял на себя вопросы управления и безопасности движения»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает подробности о первом электромобиле от китайской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Huawei Фото: Huawei

Huawei анонсировала свой дебютный электрокар, об этом в социальных сетях сообщил гендиректор компании Ричард Ю. По его словам, модель является чистым электрическим купе и одновременно это первый представитель категории умных машин, оснащенных свежей платформой HarmonyOS 4.

Это значит, что головная система автомобиля будет совместима со смартфонами, ноутбуками и другой электроникой Huawei. Она станет поддерживать видеоигры и, более того, к автомобилю можно будет подключить квадрокоптер, который сможет транслировать видео прямо на монитор автомобиля.

Также вендор взял на себя вопросы управления, контроля и безопасности движения. Система Huawei ADS 2.0, которой оснащен электрокар, включает в себя датчик LiDAR, 11 HD-камер, три радара миллиметрового диапазона и дюжину ультразвуковых версий.

Без вмешательства ручного управления система позволяет проехать электрокару до 200 км. Машина может сама двигаться в городах и на автомагистралях благодаря функции Navigation Cruise Assist. Она сразу будет работать в 45 городах Китая на момент запуска машины в продажу, и в будущем производитель планирует наращивать число мест с поддержкой вышеназванной функции.

Хотя в своем сообщении гендиректор Huawei не раскрывал подробностей об автомобиле, в Сети доминирует предположение о том, что партнером выступил еще один китайский вендор — Chery. То изображение машины, которое опубликовал в своем сообщении Ричард Ю очень схоже с моделью Luxeed EH3, которую множество раз замечали на дорогах общего пользования Китая в тестовом камуфляже.

Компания Chery для некоторых своих новинок использует платформу E0X. Такая архитектура лежит в основе готовящихся к выпуску автомобилей Exeed Sterra ES и Exeed Sterra ET. Одной из главных их особенностей является батарея с запасом пробега 700 км, поддержкой зарядки напряжением 800 В, пневматическая подвеска и двухмоторный полный привод.

Запуск электрокара Huawei обещан в третьем квартале. Ожидаемая стартовая цена — почти $28 тыс. Вполне вероятно, что вживую автомобиль презентуют на автосалоне в Чэнду в августе.