Голодание изучают все активнее

В нью-йоркском медицинском журнале была опубликована сводка работ по голоданию, выполненных в бостонской лаборатории института Карнеги под руководством проф. Бенедикта. Опыты с голоданием были произведены на десяти людях (голодание продолжалось до семи дней), а один опыт с голоданием был проведен в 31 день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: adoc-photos / Corbis / Getty Images Фото: adoc-photos / Corbis / Getty Images

Результаты опытов таковы. Развитие тепла падает от 2-го до 6-го дня весьма значительно, затем падение теплообразования идет медленнее и медленнее. Теплота, развиваемая организмом, падает не только в течение дня, но и ночью во сне. Далее падает вес тела — до 22% от начального веса, половина потери веса приходится на воду. В течение первых дней исчезает гликоген, являющийся в организме под видом сахара. Быстро исчезает жир. Далее наступают весьма значительные изменения газового обмена. Наконец, наступает пониженный белковый обмен.

Что касается функций отдельных частей организма, то мышцы точно не могли быть изучены, интеллектуальная сторона деятельности человека почти совершенно не страдала. Такова картина при устранении пищи вообще, при остром, если можно так выразиться, голодании.

Были проведены и опыты с длительным хроническим голоданием. 12 студентов вели тот же образ жизни, как и их неголодающие товарищи, только получали меньшее количество той же самой пищи. За первые шесть недель они потеряли 12% веса тела. Теплота, развиваемая в организме, упала в общем на 18%, а во время сна даже на 25%. Сильно замедлялся пульс — до 29–32 ударов в минуту. Температура тела, измеренная на коже, показывала понижение; в прямой кишке температура была нормальная. Никаких изменений в умственной работе отмечено не было. Незначительно упала физическая трудоспособность. Последовательное откармливание может не только восстановить первоначальный вес тела, но и дать некоторый избыток веса.

Статья «Об обмене веществ при голодании» была опубликована в «Известиях» 25 апреля 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев