Госкомпании за полгода заключили с представителями саратовского МСП договоры на 16,2 миллиарда

Государственные компании закупили в первом полугодии 2023-го у поставщиков из числа малого и среднего предпринимательства (МСП) Саратовской области товары и услуги на сумму около 16,2 млрд руб. Об этом рассказали в региональном министерстве экономического развития.

«Общая сумма договоров с субъектами МСП (в РФ — „Ъ“) составила более 2,5 трлн руб., при общем объеме закупок в 4,36 трлн руб. Таким образом, объем закупок за первое полугодие превысил 58% от общего объема договоров», — говорится в сообщении. Чиновники отмечают, что наращивание доли госзаказа в обороте МСП является одной из целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Лидерами по объему закупок у МСП в первом полугодии называют ПАО «ФСК-Россети», АО «РЖДстрой», ПАО «Россети московский регион», АО «Деловая среда» и ПАО «Россети Ленэнерго».

Дарья Васенина

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