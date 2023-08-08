«Ростелеком» увеличил инвестиции в отечественное ПО до 90%

В 2022 году «Ростелеком» до 90% увеличил инвестиции в отечественное программное обеспечение (ПО), 70% которого входит в реестр Минцифры РФ

Компания инвестирует средства как в готовые рыночные ИТ-продукты, так и в разработку собственных решений по таким направлениям, как кибербезопасность, телекоммуникации, облачные технологии, виртуализация, биометрия, видеонаблюдение, управление данными, искусственный интеллект, цифровая медицина, государственные цифровые услуги и другие.

В рамках стратегии технологической независимости и импортозамещения ПО «Ростелеком» последовательно переходит на решения отечественных вендоров. Исторически основой телекоммуникационного бизнеса компании являются разработки отечественных BSS/OSS-решений, дополнительно к ним с 2018 по 2022 годы реализованы проекты тестирования и внедрения продуктов российских разработчиков по направлениям серверных и клиентских операционных систем, СУБД (системы управления базами данных), платформ виртуализации (VDC, VDI), офисных пакетов, средств резервного копирования.

«Цифровая трансформация "Ростелекома" нацелена на импортонезависимость и тотальное импортозамещение не только для себя, но и для всех ключевых отраслей экономики России. Компания разрабатывает технологии, которые помогают решать аналогичные задачи широкому спектру корпоративных и государственных заказчиков»,— отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

В компании существует два приоритетных направления развития. Первое направление нацелено на импортозамещение и устойчивое развитие в части общесистемного и универсального ПО. Главная задача — последовательная работа с ИТ-сообществом и рынком для формирования устойчивого спроса на отечественные решения и поддержки развития вендоров.

Второе направление охватывает критичные бизнес-процессы, которые создают основу ценностного предложения клиентам. В рамках этого направления «Ростелеком» постепенно наращивает собственную экспертизу и переходит от использования готовых (коробочных) программных решений к собственной разработке, увеличивая устойчивость компании и ценность для клиентов.

Сегодня более 200 ИТ-продуктов «Ростелекома» входят в реестр российского ПО, который ведет Минцифры РФ. Они используются как внутри компании, так и для работы с внешними клиентами. Так, только в течение 2023 года в реестр включены решения, позволяющие закрыть потребности не только «Ростелекома», но и всей телеком-отрасли, среди которых: СRM-система для работы массового сегмента, «Игровая платформа», платформа планирования развития сети «Спарта», «Витрина отечественных ИТ-продуктов», платформа для предоставления и активации услуг RT.Activator, дизайн-система «Атомаро», облачная платформа видеонаблюдения, настольное приложение видеонаблюдения, безопасный репозиторий «Феникс» и другие.

«Импортозамещение ПО — важный стратегический курс нашей компании. Развитие этого направления позволит сократить зависимость от зарубежных поставщиков и обеспечить еще большую стабильность и надежность в работе наших систем. Мы реализуем множество проектов разработки и внедрения ПО, благодаря чему "Ростелеком" приобретает значительный опыт и экспертизу в этой области. Например, в ближайшее время мы выпустим собственную платформу управления проектами "Яга", способную полностью заменить ушедшие с российского рынка Jira и Confluence. Фактически решение является ядром нашей модульной платформы реализации полного жизненного цикла безопасной разработки. Мы также продолжим инвестировать в отечественное ПО для развития российского рынка ИТ»,— отметил вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов.

Реализацией программы импортозамещения в «Ростелекоме» занимаются собственные центры компетенций, например, по российским СУБД, разработке под российские аппаратные платформы и другим важным направлениям. В результате планомерной работы компании удалось значительно снизить зависимость от иностранного ПО и оборудования.

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