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Здание дома культуры в Данилове вернут церкви

В Данилове Ярославской области здание бывшего Воскресенского собора будет возвращено Русской православной церкви. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Здание культурно-досугового центра в Данилове - бывший Воскресенский собор

Здание культурно-досугового центра в Данилове - бывший Воскресенский собор

Фото: Правительство Ярославской области

Здание культурно-досугового центра в Данилове - бывший Воскресенский собор

Фото: Правительство Ярославской области

В здании собора сейчас находится районный культурно-досуговый центр. Планируется, что он переедет в новое здание, которое сейчас строится в городе.

«После переезда центра в собственное здание храм вернется Русской православной церкви»,— сообщил губернатор.

Строительная готовность нового здания составляет 70%, подрядчик планирует сдать объект досрочно. Воскресенский собор был построен в 1820 году. В 1930-х храм был приспособлен под дом культуры. Облик здания был сильно изменен: снесены главы и абсиды, пристроен портик.

Антон Голицын

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