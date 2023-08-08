Здание дома культуры в Данилове вернут церкви

В Данилове Ярославской области здание бывшего Воскресенского собора будет возвращено Русской православной церкви. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Здание культурно-досугового центра в Данилове - бывший Воскресенский собор
Фото: Правительство Ярославской области
В здании собора сейчас находится районный культурно-досуговый центр. Планируется, что он переедет в новое здание, которое сейчас строится в городе.
«После переезда центра в собственное здание храм вернется Русской православной церкви»,— сообщил губернатор.
Строительная готовность нового здания составляет 70%, подрядчик планирует сдать объект досрочно. Воскресенский собор был построен в 1820 году. В 1930-х храм был приспособлен под дом культуры. Облик здания был сильно изменен: снесены главы и абсиды, пристроен портик.