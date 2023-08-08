Клиенты брокера ВТБ смогут покупать и продавать золото и серебро напрямую на Московской бирже. Доступ к биржевым операциям с драгметаллами будет открыт в мобильном приложении и веб-версии «ВТБ Мои инвестиции». Среди преимуществ биржевых сделок с драгметаллами важно отметить минимальную разницу между ценой их покупки и продажи. Сделки проходят удаленно, без необходимости посещать офис для оформления каких-либо документов. «Инвестиции в драгоценные металлы позволят повысить диверсификацию портфеля и защитить его от инфляции, а возможность покупать золото и серебро напрямую на бирже значительно упростит работу с ними»,— отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков. Для сделок с золотом и серебром в «ВТБ Мои инвестиции» не нужно иметь статус квалифицированного инвестора или проходить специальное тестирование.

Криптобиржа Coinbase планирует выкупить часть выпущенных ранее компанией облигаций со сроком погашения в 2031 году. Из общего объема выпуска в $1 млрд планируется выкупить бумаги общей стоимостью до $150 млн. Решение было принято после получения высоких финансовых результатов во втором квартале этого года, говорится в сообщении компании.

Продажи растительного мяса Beyond Meat упали почти на треть. При этом компания также ухудшила прогноз по выручке за весь год. Акции Beyond Meat во вторник до открытия торгов упали более чем на 14%. На IPO в 2019 году акции компании торговались по $25 — сейчас они стоят около $15, то есть на 40% меньше.