В Татарстане возбудили уголовное дело после убийства мужчины в деревне

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту убийства 52-летнего мужчины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Трагедия произошла на территории одного из домохозяйств в деревне Пиголи Лаишевского района. Там нашли тело 52-летнего мужчины с признаками огнестрельного ранения грудной клетки. Также в лесу обнаружили тело 78-летнего хозяина дома. Последний, по предварительным данным, покончил с собой.

Следствие считает, что 52-летний мужчина приехал с подругой к ее отцу на выходные. Вскоре между ними вспыхнул конфликт, затем пенсионер взял ружье и выстрелил в родственника. Тот скончался на месте, а пожилой татарстанец сел в машину, уехал в лес, где совершил самоубийство.

"Ъ-Казань"