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«Росгосстрах» в Удмуртии завершил урегулирование убытков после июльского урагана

«Росгосстрах» в Удмуртии завершает страховые выплаты по заявлениям, поступившим от клиентов компании после урагана, который накрыл регион 12 июля: грозовой фронт принес с собой ураганный ветер, ливень и град. Порывами ветра валило деревья и столбы, отдельные постройки, уносило кровли зданий, градом были повреждены стекла и сайдинг на стенах строений, на несколько дней люди остались без электричества. Особенно стихия разбушевалась на территории Завьяловского и Малопургинского районов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как рассказала директор филиала «Росгосстраха» в Удмуртии Ольга Заровняева, практически на следующий день после урагана страховые агенты начали обзванивать своих клиентов, уточняя ситуацию с имуществом и консультируя по порядку подачи документов на страховую выплату. А в наиболее пострадавшие от непогоды регионы выехали специалисты филиала по урегулированию убытков, чтобы на месте принять заявления от клиентов.

«Основная часть наших клиентов, имущество которых пострадало, — это пожилые люди. Многим из них не всегда просто самим добираться до офиса страховой компании или отправить документы по электронной почте, — говорит Ольга Заровняева. — Поэтому мы пошли навстречу, и наши клиенты были благодарны, что страховая компания не оставила их один на один с проблемами. Я уверена, что такие взаимоотношения повышают доверие между страховщиком и клиентом. А страхование, как известно, во многом стоится именно на доверии. За работой госстраховцев наблюдали и другие жители поселков, чье жилье также было повреждено из-за непогоды, но, к сожалению, они не подумали вовремя о страховой защите. Не исключено, что такая ситуация подвигнет их задуматься о страховании на будущее».

Всего в филиал «Росгосстраха» в Удмуртии по этому событию поступило 115 заявлений от клиентов, из них 60 обращений — из Завьяловского района, 46 — из Малопургинского. «Росгосстрах» сразу же присвоил страховому событию статус «массового убытка» — это означает, что урегулирование будет проходить по упрощенной схеме, без предоставления документов из компетентных органов и в приоритетном порядке — недостающие справки «Росгосстрах» собирает самостоятельно. Общая сумма страховых выплат клиентам компании составила порядка 3,3 млн руб.

«Клиентам "Росгосстраха" не пришлось тратить время на хождение по инстанциям, — говорит Ольга Заровняева. — Мы постарались максимально быстро выплатить всем деньги: 63 страховых случая были урегулированы по «зеленому коридору», 52 — по стандартной схеме. Самая крупная выплата составила порядка 160 тыс. руб. — у нашего клиента градом побило сайдинг на фасаде дома, ветром сорвало водосточные трубы на крыше и поликарбонат с крыльца. Как правило, ущерб имуществу после непогоды относительно небольшой — ураган все же не пожар. Однако не зря народная мудрость гласит, что «копейка рубль бережет»: получив страховую выплату, наши клиенты смогли активнее приступить к восстановительным работам в домах и на своих участках».

Как отметила Ольга Заровняева, «Росгосстрах» в Удмуртии — безоговорочный лидер в сегменте страхования имущественных рисков граждан как по сборам, так и по выплатам.

В Республике Удмуртия действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 22 агентства и универсальных офиса, а также один центр и четыре пункта урегулирования убытков.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru

ПАО СК «Росгосстрах».

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