Кубань стала лидером в России по темпам прироста просроченной ипотеки

Краснодарский край занял первое место среди российских регионов по темпам прироста просроченных ипотечных кредитов. Рост невыплаченных жилищных займов на Кубани в три раза больше чем в Московской области и в пять - чем в Санкт-Петербурге. Такие данные приводит коллекторское агентство «Долговой Консультант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным аналитиков агентства, темп прироста просроченных ипотечных кредитов в Краснодарском крае за полгода составил 16,6% или 325 млн руб. Этот же показатель по России в среднем увеличился в три раза по сравнению с предыдущим полугодием. Если в конце 2022 года он вырос на 0,6% за шесть месяцев, то по итогам первого полугодия 2023 года — уже на 1,8%, достигнув отметки в 54,29 млрд руб. Это без учета кредитов на покупку строящегося жилья.

Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов считает, что прирост ипотечной задолженности на рынке готового жилья был ожидаем после бурного роста в 2020-2021 годах. Сейчас же «платежеспособность населения снижается». «Практически невыгодными и недоступными стали программы рефинансирования», — утверждает господин Аксенов.

Ситуация, по его словам, ухудшается, в том числе, из-за окончания «кредитных каникул», оформленных осенью прошлого года. Банки отражают проблему неплатежей спустя 90 дней. Поэтому в июне 2023 года кредиторы увидели сумму просроченных ипотечных кредитов до марта и окончания каникул, оформленных осенью прошлого года.

Георгий Ефименко

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