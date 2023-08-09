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Коммерсантъ FM
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Как ковид повлиял на девочек

Зафиксировано множество случаев преждевременного полового созревания

Пандемия коронавируса оставила много вопросов и еще больше артефактов. Один из них обнаружили итальянские ученые из Генуэзского университета: у значительного числа девочек, перенесших ковид, половое созревание началось до восьми лет.

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Обычно половое созревание у девочек начинается между восемью и 14 годами. Созревание, начавшееся до или после этого времени, не обязательно будет патологией, но проверить, все ли в порядке, необходимо. Именно увеличение частоты обращения по поводу преждевременного полового созревания к итальянским эндокринологам во время пандемии и натолкнуло генуэзских исследователей на то, что ситуацию нужно изучить. Ковид в числе прочих неприятностей связывают с эндокринными патологиями, в том числе с ожирением, которое может спровоцировать более ранний пубертат.

Дополнительными причинами ускорения созревания могли стать еще и такие факторы, как увеличение времени перед экраном телевизора или гаджета, резкое снижение физической активности и изоляция.

«Наше исследование подтверждает рост числа случаев преждевременного полового созревания во время пандемии ковида и выявляет сопутствующие факторы, такие как неправильное питание и отказ от рутинных физических упражнений, а также избыточное время пользования гаджетами и телевизором и нарушение сна,— подтвердил ведущий автор исследования доктор Мохамад Магни.— Мы обнаружили достоверное увеличение веса у девочек с диагнозом “преждевременное половое созревание” во время пандемии».

«Роль стресса, социальная изоляция, учащение конфликтов между родителями, сложный экономический статус и более широкое использование дезинфицирующих средств для рук представляют собой потенциально дополнительные интересные вопросы для изучения причин того, почему у многих девочек начинается более раннее половое созревание,— заключает Магни.— Хотя не стоит полностью исключать и последствия биологической адаптации к нынешним условиям жизни».

Ольга Грибова, по материалам статьи

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