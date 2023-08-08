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Перспектива открытий

92 ученых номинированы на участие в Научной премии «Сбера»

Российские академики, образовательные, научно-исследовательские организации, технологические компании и институты развития номинировали 92 ведущих ученых страны для участия во втором сезоне ежегодной Научной премии «Сбера» с общим призовым фондом 60 млн руб.

Фото: Предоставлено пресс-службой Сербанка

Фото: Предоставлено пресс-службой Сербанка

Ежегодная Научная премия «Сбера» направлена на поддержку российских и иностранных ученых, работающих в нашей стране, которые ведут активную исследовательскую деятельность, открывают новые перспективы развития науки и технологий.

В этой премии три номинации. В номинацию «Физический мир» вошли те науки, которые расширяют наше понимание устройства мира: физика, астрономия, химия, науки о Земле и технические науки. Биология, медицина и сельскохозяйственные науки помогают ученым улучшать здоровье и увеличивать продолжительность жизни человека. Эти науки вошли в категорию «Науки о жизни». Последняя номинация — «Цифровая вселенная», объединившая математику, компьютерные науки и информатику. В этом году больше всего заявок получено в номинации «Науки о жизни».

Научная премия «Сбера» была учреждена в 2021 году. В прошлом году в номинации «Цифровая вселенная» лауреатом стал академик РАН, доктор физико-математических наук Александр Холево. Он внес основополагающий вклад в квантовую информатику и работы, открывающие путь к принципиально новым системам коммуникаций и вычислений. В номинации «Науки о жизни» за открытие каталитической функции иммуноглобулинов в природе и создание искусственных биокатализаторов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний премию получил академик РАН, доктор химических наук Александр Габибов. Юрий Оганесян, академик РАН, доктор физико-математических наук, стал лауреатом в номинации «Физический мир» за основополагающие работы по синтезу сверхтяжелых химических элементов и вклад в становление экспериментальной базы ускорителей, заложивших перспективы будущих открытий и революционных ядерных технологий.

Сопредседатели комитета премии в этом году — президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

Альберт Ефимов, вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка:

«Научная премия “Сбера” помогла запустить новую традицию поддержки науки в

России. Мы завершили сбор заявок на второй сезон. Для определения лауреатов сформировали пул экспертов, они приступают к работе. Чтобы обеспечить максимальную объективность, каждую заявку будут оценивать трое независимых ученых. Затем ученые советы и комитет премии определят лауреатов. Каждого лауреата в конце года ожидает крупный денежный приз в размере 20 млн руб.».

Подготовлено при поддержке Сбербанка

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