Двух предпринимателей из Глазова подозревают в вымогательстве у клиентов автосалона

В Глазове сотрудники полиции задержали двух индивидуальных предпринимателей. Мужчин подозревают в вымогательстве и мошенничестве при продаже автомобилей (ч. 3 ст. 163 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данным полиции, задержанные мужчины владели сетью автосалонов. Житель Глазова, исправно плативший ежемесячные взносы, обратился к ним с просьбой выдать ему документы о закрытии кредита на приобретенный транспорт. Однако вместо этого мужчины заявили, что займ не был погашен, а затем под угрозой применения насилия потребовали передать им 1,35 млн руб.

Кроме того, подозреваемые убедили одного из клиентов внести предоплату за автомобиль в размере 150 тыс. руб., но подтверждающих документов не оформили. В дальнейшем клиент обратил внимание, что итоговая стоимость транспорта оказалась значительно завышена. Мужчина отказался подписывать договор и попросил вернуть предоплату, однако задержанные заявили, что денег не получали.

В ходе обысков у задержанных изъяли четыре автомобиля, два охотничьих ружья и травматических пистолета, а также цифровую технику и 1,5 млн руб. Мужчины находятся под арестом. Им грозит до 15 лет лишения свободы.