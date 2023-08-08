За семь месяцев 2023 года Ставрополье нарастило экспорт мяса птицы на 11%

Производителя мяса птицы из Ставропольского края за семь месяцев текущего года экспортировали продукцию на сумму $135,6 млн, что на 11% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин в своем Telegram-канале.

Глава ведомства отметил, что поставки мяса кур за рубеж увеличились на 40% — до 66 тыс. т. При этом 80% сбыта приходится на Китай и Саудовскую Аравию.

На Ставрополье производством мяса птиц занимаются 10 предприятий. В первом полугодии 2023 они выпустили более 181 тыс. т мяса, что на 5% больше, чем в январе-июле 2022 года.

«Эксперты считают, что в ближайшие 10 лет потребление мяса птицы в мире вырастет на 50%. Так как белое – это более полезное и лёгкое в приготовлении мясо, а курятина легко воспроизводится и более доступна»,— написал Денис Полюбин.

Анастасия Назарова