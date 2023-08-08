В Новороссийске к 2025 году построят дополнительную 50-километровую нить ТГВ

Для полного обеспечения бесперебойного водоснабжения населения в Новороссийске построят дополнительную параллельную сеть Троицкого группового водовода (ТГВ) протяженностью более 50 километров и проведут реконструкцию существующих скважин. Об этом сообщил директор МУП «Водоканал» Петр Шульга на аппаратном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Вопрос с перебоями водоснабжения — один из самых острых вопросов для жителей города. На сегодняшний день в Новороссийске проведено около 770 км сетей, но 60% из них находятся в аварийном состоянии.

В связи с частыми авариями и утечками на водоводе в городе проходит реализация программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск». Известно, что в 2022 году было направлено 164 млн руб. на капремонт 5,2 км сетей. В текущем году направят 149,9 млн руб. для последующей замены еще 4,5 км аварийных сетей.

Как отмечает Петр Шульга, для того, чтобы не возникало проблем с обеспечением водоснабжения населения Новороссийска, администрацией Краснодарского края было принято решение о строительстве дополнительной параллельной сети ТГВ протяженностью более 50 километров, а также реконструкции существующих скважин. Благодаря этому, объем подачи воды в город увеличится с 90 тыс. до 140 тыс. кубометров в сутки. Помимо этого, за счет собственных средств и средств инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» выполнено перебуривание 21 скважины. До конца 2023 года планируют пробурить еще шесть.

Работы завершат к началу 2025 года.

Валерия Каманина

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