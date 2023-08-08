Житель Кубани отправится в колонию за хищение средств с банковских карт

В Темрюке районный суд приговорил местного жителя Андрея Коваленко к пяти годам колонии за создание вредоносных компьютерных программ и незаконный оборот платежей по банковским картам. Также подсудимый признан виновным в финансировании организации ФБК (признана экстремистской и запрещена в России), сообщает объединенная пресс-служба судов края.

По данным суда, Андрей Коваленко занимался взломом компьютеров, принадлежащих гражданам государств Западной Европы, а также Северной и Южной Америки. Хакер подыскивал в интернете сообщников и рассылал им вредоносные файлы, которые те, в свою очередь, под видом рассылок электронной почты внедряли на компьютеры граждан. За счет этого Андрей Коваленко получал доступ к информации пользователей, которую он использовал для покупок товаров в интернет-магазинах Bay, Walmart, Amazon. Оплата за покупки списывалась с карт граждан, чьи данные были украдены хакером.

Противоправную злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Сотрудники ФСБ также установили, что господин Коваленко участвовал в финансировании запрещенной в России организации ФБК.

Анна Перова, Краснодар