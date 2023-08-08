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В аэропорту «Курумоч» обнаружили около 300 кг подкарантинной продукции

Более 296 кг запрещенной к ввозу в Россию продукции выявлено в аэропорту «Курумоч». Отчет за минувшую неделю опубликовало Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«При досмотре у 133 авиапассажиров из Республик Таджикистан, Азербайджан и Узбекистан выявлено 296,7 кг подкарантинной продукции (орехи, фрукты, сухофрукты, крупы, специи, зерно, части растений и др.)»,— говорится в сообщении.

Продукцию изъяли и уничтожили под контролем специалистов Управления Россельхознадзора.Также специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль 10,2 тыс. срезов цветов, которые ввозились из Армении. Продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами.

Георгий Портнов

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