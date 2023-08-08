Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 16:35

Тело человека обнаружили в районе дамбы на реке Чепца в Глазове

В Глазове в районе дамбы на реке Чепца спасатели извлекли из водоема тело погибшего человека. Сообщение о трагедии поступило сегодня, 8 августа, сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.

Спасатели обнаружили тело на расстоянии 20 м от берега. Погибшего человека извлекли с помощью гидрокостюма и двух веревок. В настоящее время выясняются обстоятельства и причина гибели. Тело передали следственной группе.

Еще одна трагедия произошла на акватории пруда в Ижевске. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, мужчина нырнул под воду и не смог вынырнуть. Всего с начала года на водных объектах зарегистрировали 27 случаев гибели.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...