Тело человека обнаружили в районе дамбы на реке Чепца в Глазове

В Глазове в районе дамбы на реке Чепца спасатели извлекли из водоема тело погибшего человека. Сообщение о трагедии поступило сегодня, 8 августа, сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.

Спасатели обнаружили тело на расстоянии 20 м от берега. Погибшего человека извлекли с помощью гидрокостюма и двух веревок. В настоящее время выясняются обстоятельства и причина гибели. Тело передали следственной группе.

Еще одна трагедия произошла на акватории пруда в Ижевске. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, мужчина нырнул под воду и не смог вынырнуть. Всего с начала года на водных объектах зарегистрировали 27 случаев гибели.