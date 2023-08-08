На оживленных перекрестках в Сочи установят 65 детекторов мониторинга дорожного движения

В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в Сочи установят 4 адаптивных светофора, автоматическую дорожную метеостанцию и 65 пунктов системы мониторинга, сообщает пресс-служба мэрии курорта. Это оборудование оснащено специализированным ПО, которое объединяет несколько светофорных объектов в единую сеть.

Система умеет распознавать ДТП, аварийные ситуации и прочие инциденты на дороге. Также она определяет загруженность улично-дорожной сети и автоматически меняет рабочий цикл светофоров, чтобы снизить нагрузку на движение.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр рассказал, что мероприятия по установке оборудования в рамках нацпроекта реализуются третий год подряд. В этом году светофоры установят на пересечении улиц Виноградной и Волжской, на улице Виноградной в районе остановки общественного транспорта «ДОК», на улице Пластунской в районе остановки «Улица Ш. Руставели», а также на пересечении Курортного проспекта с улицей Черноморской.

Георгий Ефименко

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