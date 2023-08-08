За год в Башкирии число вакансий выросло на 52%

В июле текущего года в Башкирии было открыто 27,93 тыс. предложений о работе, что на 52% больше, чем в июле 2022 года, сообщает пресс-служба hh.ru Урал. В целом по России рост числа вакансий составил 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего компаниям требуется рабочий персонал (30% всех вакансий), специалисты сферы производства, сервисного обслуживания, а также строительства, недвижимости (по 23%).

По сравнению с июлем 2022 года, заметнее всего количество активных вакансий выросло в сфере страхования (предложений о работе для этих специалистов стало на 154% больше), автомобильный бизнес (+87%) и административный персонал» (+83%).

Майя Иванова

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