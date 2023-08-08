Челябинский девелопер приобрел бывшее здание постпредства региона в Москве

Компания АПРИ «Флай плэнинг» (застройщик микрорайонов «Твоя привилегия» в Челябинске и Екатеринбурге и челябинского ЖК «Парковый премиум») выиграла торги по покупке бывшего здания постоянного представительства Челябинской области в столице.

Итоги опубликованы на площадке «Торги России». Согласно размещенной информации, трехэтажный особняк площадью 765,7 кв. м был куплен за 83,675 млн руб. – начальную цену аукциона. «Флай плэнинг» был единственным претендентом на покупку.

Заказчиком торгов выступало министерство имущества Челябинской области. Здание пытались продать с 2016 года, до этого еще два года безуспешно предлагали в аренду. На первых торгах цена лота составляла 243,9 млн руб.