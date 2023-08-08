Башкирия планирует получить 2,1 млрд рублей на создание индустриальных парков

Башкирия в 2024-2026 годах планирует получить 2,1 млрд руб. в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по возмещению части затрат на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков, сообщил министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев на заседании правительства региона. В 2024 году республика рассчитывает на поддержку в размере около 800 млн руб.

В настоящее время в республике зарегистрировано 12 индустриальных парков и 19 промышленных технопарков, действуют около 170 резидентов, отметил господин Шельдяев. По его словам, в регионе насчитывается более 50 потенциальных площадок для создания новых индустриальных парков. Более 300 потенциальных резидентов планируют вложить в их строительство 16,9 млрд. руб. и создать, оценочно, 2,8 тыс. новых рабочих мест.

Башкирия находится на четвертом месте в стране и на втором в ПФО по количеству индустриальных парков, отметил премьер-министр Андрей Назаров. В республике общий объем инвестиций резидентов составляет более 45 млрд. руб., создано 32 тыс. рабочих мест, уточнил премьер-министр.

Майя Иванова

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