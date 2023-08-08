УФАС одобрило переход структур УЗПМ под контроль холдинговой компании

Пермское УФАС согласовало сделку о переходе структур УЗПМ под контроль холдинговой компании. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Ранее в Пермское УФАС России поступили ходатайства о получении предварительного согласия на совершение сделок по приобретению ООО «УЗПМ ГРУПП» долей участия в ООО «УЗПМ» и ООО «Уральский завод противогололедных материалов». Антимонопольный орган рассмотрел ходатайства и пришел к выводу, что сделки не приведут к изменению уровня концентрации, ограничению конкуренции на каком-либо товарном рынке.

Согласно открытым данным, ООО «УЗПМ Групп» было зарегистрировано в прошлом году с уставным капиталом в размере 100 тыс. руб. Основной вид деятельности ООО — «Деятельность холдинговых компаний». 49% ООО принадлежит Андрею Бабикову, 51% — Халэфу Гильфанову, которые также являются владельцами указанных обществ.

УЗПМ и ООО «Уральский завод противогололедных материалов» разрабатывают и производят противогололедные материалы под маркой «Бионорд», предназначенные для борьбы с наледью на автомобильных дорогах, тротуарах и взлетно-посадочных полосах аэродромов. Группа также выпускает морозостойкие добавки в бетон, шампуни для мытья проезжей части, антипылевые составы, средства для обработки пищевых холодильных камер. Производственная площадка завода находится в Краснокамске.

Выручка ООО «УЗПМ» в 2022 году составила 7,99 млрд руб., чистая прибыль — 1,94 млрд руб. Выручка ООО «Уральский завод противогололедных материалов» в 2022 году составила 451 млн руб., чистая прибыль — 15 млн руб.